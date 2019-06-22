Гриневич на самом деле не приходила в школу во Львове, в которую ее не хотели впустить

Во время визита на Львовщину Лилия Гриневич заявила, что Львовский городской совет предложил ей «выдуманную бюрократическую процедуру», чтобы встретиться с педагогами в одной из городских школ. Зато в горсовете считают, что это могла быть политическая агитация.

«Меня как министра образования и науки впервые чиновница от образования города Львова не пустила в школу поговорить с тренерами Новой украинской школы и проверить внедрение реформы», – об этом Лилия Гриневич написала на своей странице в социальной сети уже будучи во Львове.

Согласно информации на сайте Львовской областной государственной администрации, 21 июня Гриневич должна была принять участие в фестивале «Учителя будущего», встретиться с педагогами, которые принимают участие в пилотировании Нового Государственного стандарта начального образования, посетить научно-практические центры в учреждениях профессионального образования г. Червоноград. В официальную программу не был включен визит в среднюю общеобразовательную школу І-ІІІ ступеней № 7, которая подчиняется Львовскому городскому совету.

ГМ «Опора» удалось встретиться с Лилией Гриневич, чтобы выяснить детали сложившейся ситуации. Министр отметила, что не пыталась посетить образовательное учреждение, поскольку предварительного согласования от городских чиновников не было. Однако этот ответ несколько отличается от записи на странице в социальной сети о том, что министра не пустили в школу». Об этом сообщили в пресс-службе «Опоры».

«Конечно, я не была в этой школе. Потому, что нам заявляют о том, что министр должен попросить разрешение и написать письменное разрешение. И только после этого идти в школу. Это абсолютно выдуманная бюрократическая процедура. И, по моему мнению, политизация процесса. Я, как министр, встречаюсь в школах с тренерами «Новой украинской школы». У нас такая встреча должна быть около той локации, где перед тем я была на фестивале. Ближайшей была 7 школа. Кроме того, мне интересна эта школа, потому что я когда-то в ней работала. И очень давно не была», – сообщила Гриневич.

Визит педагога на Львовщину организовывал департамент образования и науки ЛОГА. Любомира Мандзий, директор департамента, рассказала «Опоре»: «Директор школы одобрительно отнеслась относительно посещения заведения. В среду утром я имела телефонный разговор с Зоряной Довганик. Мне было сказано, на каком основании визит в школу и почему именно седьмая школа. А в конечном результате, – напишите заявление на имя городского головы. Он рассмотрит возможность посещения школы».

После этого разговора официальных письменных заявлений Департамент ЛОГА или Министерство образования и науки Украины в Ратушу не присылали. Согласился ли директор средней общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 7 на визит Гриневич, спросить у педагога Гражданской сети «Опора» не удалось, поскольку трубки в заведении в течение дня никто не поднимал.

Начальница управления образования ЛГС Зоряна Довганик так прокомментировала согласование визита министра в учебное заведение города: «Мы никакой официальной информации не получали: ни городской совет, ни управление образования. Была коммуникация непосредственно директора департамента ЛОГА с директором учебного заведения. Шла речь о присутствии одного из кандидатов в депутаты в ВР (по предварительным данным Лилия Гриневич вошла в первую пятерку избирательного списка партии «Украинская стратегия Гройсмана», – ред.). Мы считаем, что это политическая агитация. И вообще организацией визита Министра занимается ЛОГА. Нам очень странно, что департамент проигнорировал город».

Поскольку официального заявления лично от Гриневич или департамента образования ЛОГА не было, в Ратуше не принимали решения относительно недопуска ее в школу. Зато Гриневич говорит, что не занимается предвыборной агитацией, а посетить образовательное учреждение хотела в пределах своих должностных обязанностей. На уточняющий вопрос ОПОРЫ, не планирует ли она в отпуск на период ведения предвыборной кампании, Лилия Гриневич отметила: «Если я буду партийной агитацией заниматься, я не буду ходить по школам, я возьму отпуск и буду ходить на встречи с избирателями. Но сейчас я точно не в этом качестве. Сейчас я на работе, выполняю свои обязанности, как министр».

Координатор наблюдения Гражданской сети «Опора» за выборами во Львовской области Тарас Радь отмечает:

«Накануне официального начала Президентской избирательной кампании, в декабре 2018 года, во Львовском городском совете была создана рабочая группа для наработки проекта постановления о предотвращении использования административного ресурса и злоупотребления служебным положением во время избирательного процесса. И даже в межвыборный период. 20 декабря на пленарном заседании Львовского городского совета депутаты должны были голосовать за текст, который наработала рабочая группа.

Большинство депутатов скептически отнеслись к подобной инициативе, критикуя ее за попытку ограничить права депутата городского совета на исполнение им своих обязанностей. Таким образом в городском совете так и не было принято инициативы, которая могла урегулировать условия проведения предвыборной агитации в избирательный период в учреждениях здравоохранения, образования и коммунальных заведениях.

Если проводить параллель с визитом Гриневич, мы видим позицию ЛГС, который фактически ссылается на те предложения, которые имели место в проекте постановления, наработанного рабочей группой. Очевидно, определенные условия ведения предвыборной агитации в коммунальных учреждениях требуют дополнительного урегулирования, а также для разъяснения и руководителей, и работников этих заведений относительно соблюдения избирательного законодательства».

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