Google отказывается от производства планшетов

Google не будет выпускать обновления планшета Pixel Slate и вместо этого сосредоточит свои усилия на Chrome OS для традиционных ноутбуков.

Об этом сообщил Рик Остерло, который возглавляет аппаратный бизнес Google, в Twitter, передает The Verge.

«Да, это правда ... Команда Google HARDWARE будет сосредоточена исключительно на создании ноутбуков, но не сомневайтесь, команды Android и Chrome OS на 100% привержены долгосрочному сотрудничеству с нашими партнерами, которые выпускают планшеты для всех сегментов рынка», – написал Рик Остерло.

Таким образом, компания Google сократила два продукта в сегменте планшетов, переместив сотрудников, которые работали над ними, в другие сферы. Оба планшета были меньше по размеру, чем Pixel Slate, и их планировалось выпустить «где-то после 2019 года». Однако неутешительные результаты тестирования качества привели к тому, что Google полностью отказался от обоих устройств.

Pixel Slate получил в основном посредственные отзывы, когда он поступил в продажу в прошлом году. Google заслужил похвалу за аппаратный дизайн устройства, программное обеспечение оказалось незавершенным – Chrome OS плохо работала на планшете – и более дешевые версии Slate страдали от низкой производительности.

Google решил некоторые из этих проблем с помощью обновлений, но в итоге было принято решение не бороться с iPad от Apple.

Тем временем Pixelbook получил гораздо лучшие отзывы покупателей с момента его выпуска в 2017 году, благодаря фантастической клавиатуре, красивому экрану, легкому дизайну и уникальному стилю. И теперь ясно, что новая модель уже в дороге. Представитель Google сообщил, что «очень вероятно», что Pixelbook 2 выйдет до конца 2019 года.

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