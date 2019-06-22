Эксперты прогнозируют потепление, которое кардинально изменит жизнь человечества

Австралийские аналитики считают высокими шансы на разрушение цивилизации уже с 2050 года. Независимая аналитическая группа Breakthrough – National Centre for Climate Restoration работает в Австралии. Она включает крупных ученых, политиков и общественных деятелей и занимается проблемами глобального изменения климата с 2014 года. Недавно группа представила новый доклад, посвященный прогнозам на близкую и среднюю перспективу, и ее выводы оказались крайне плачевными.

Изменения климата названы экзистенциальной угрозой цивилизации, причем, достаточно близкой: по мнению аналитиков, уже к 2050-му жизнь человечества круто изменится, сообщают Диалоги.

Ключевым автором доклада выступил бывший министр обороны Австралии, адмирал в отставке Крис Барри (Chris Barrie), активный защитник природы. По его мнению, изменения климата уже к 2050 году могут иметь крайне серьезные последствия для безопасности, которые не только возможны, но и трудно прогнозируемы, поскольку человечество за последние тысячи лет не переживало ничего подобного по масштабам.

По оценке Криса Барри, продление существующих трендов глобального потепления вызовет повышение средней температуры на 3°С, после чего изменения будут уже необратимы. При этом экс-адмирал считает, что точка невозврата практически пройдена и сегодня мы стремительно движемся к разрушению нормальной биосферы, а вместе с ней – и государств, и привычного порядка международных отношений. Огромные массы людей вынуждены будут переселиться из мест, которые стали безлюдными, и еще больше столкнутся с нехваткой чистой воды. Резко упадет производительность сельского хозяйства, а в пока еще плодородных субтропических зонах оно станет совсем невозможным.

«Даже потепление на 2°С будет означать переселение более чем миллиарда людей, а при менее благоприятных сценариях масштабы разрушений оказываются за пределами наших возможностей прогнозирования, вплоть до полного конца цивилизации», – пишет Крис Барри. Экс-адмирал считает, что единственным способом ослабить катастрофу будет глобальная мобилизация усилий всего мирового сообщества. Что-то вроде того, что происходило в годы Второй мировой войны, но сосредоточенное на снижение выбросов парниковых газов и восстановление климата Земли.

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