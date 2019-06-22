Диссонансы Зеленского: эксперты указали на риторику и поведение

Первые тридцать дней президентства Владимира Зеленского не объяснили, как Украина будет действовать в отношении России, будет решать конфликт и будет устанавливать мир на Донбассе.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявила политический эксперт Елена Дяченко.

«Я понимаю, что сейчас Президент Владимир Зеленский постепенно перебирает полномочия, изучает ситуацию Украины. И на самом деле, я бы хотела услышать более четкую и принципиальную позицию относительно мира на Донбассе», – отмечает эксперт.

Елена Дяченко считает, что встречи Владимира Зеленского с Макроном и Меркель не были достаточно качественными.

«Мне бы хотелось, чтобы во время встречи с лидерами Франции и Германии Зеленский показал новую инициативу. Ему следовало заявить о намерениях президента быть движущей силой в выполнении Минских соглашений и в ходе установления мира», – объясняет эксперт.

Елена Дяченко обращает внимание на то, что не все украинцы поддерживают Владимира Зеленского, а потому важно, чтобы президент относился с пониманием к их выбору.

«Если президент не является стопроцентным выразителем ожиданий части избирателей – это не должно помешать им реализовать базовые права – языковые, религиозные, те, что гарантирует Конституция. Вспомним, как Петра Порошенко со своим томосом, верами и армиями было слишком много в нашей жизни», – проводит параллель эксперт.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко добавляет, что Владимир Зеленский – это не персонаж из сериала «Слуга народа».

«Избиратели, которые считали, что Зеленский является стопроцентный Голобородько, который ездит на работу на велосипеде, сами себе создали проблему в голове. Безусловно, есть некоторые диссонансы. В частности, те, что касались переговорного процесса, некоторых заявлений», – говорит Игорь Петренко.

Эксперт Международного центра перспективных исследований усматривает в действиях Владимира Зеленского Петра Порошенко.

«Зеленский немного вторит Петру Порошенко. Он шаг за шагом входит в курс дела. Однако, в его окружении есть те люди, которые были в кругу Порошенко, влияли на его решения относительно внешней политики», – объясняет Игорь Петренко.

Пока что у Владимира Зеленского мало полномочий и возможностей сделать то, что он и его команда обещали, отмечает эксперт Международного центра перспективных исследований.

«ВРУ не дает ему возможность воплотить его полномочия, прописанные Конституцией. Поэтому, честно говоря, сложно дать справедливую оценку его работы», – добавляет Игорь Петренко.

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