live
Aнонси
Анонс програми Деталі за 22.06.19
Анонс програми Деталі за 22.06.19
22 июня, суббота
Перша передача: Honda Accord, 22.06.19 о 22:00
Перша передача: Honda Accord, 22.06.19 о 22:00
22 июня, суббота
Анонс програми Злий дім за 22.06
Анонс програми Злий дім за 22.06
22 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Спорт 22 июня, 2019, 16:30
Дарио Срна завершил карьеру футболиста и будет работать в тренерском штабе «Шахтера»

Экс-капитан донецкого «Шахтера» хорват Дарио Срна объявил о завершении футбольной карьеры.

«Кальяри» предложил новый контракт еще в конце прошлого года. Но я почувствовал в себе силу – вернуться в «Шахтер».

Долго откладывал это решение, пока не позвонил директор. Еще подумал – лучше буду работать в «Шахтере», чем играть в «Кальяри».

Функции? Только два дня здесь. Главная цель – добиться побед в Суперкубке Украины и на старте УПЛ», – цитирует Дарио Срну ua.tribuna.com.

37-летний Дарио Срна вошел в тренерский штаб Луиша Каштру в «Шахтере». Пока не известно за что будет отвечать хорват.

Футбольную карьеру Дарио Срна провел в трех клубах – хорватский «Хайдук», донецкий «Шахтер» и итальянский «Кальяри». Отыграл за «Шахтер» 339 матчей.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Лига ЧемпионовФутбол Премьер-лига УкраиныФутбол Чемпионат Италииновости спортафутбол ФК Шахтер Донецк
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-22 20:14 :34