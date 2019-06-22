Дарио Срна завершил карьеру футболиста и будет работать в тренерском штабе «Шахтера»

Экс-капитан донецкого «Шахтера» хорват Дарио Срна объявил о завершении футбольной карьеры.

«Кальяри» предложил новый контракт еще в конце прошлого года. Но я почувствовал в себе силу – вернуться в «Шахтер».

Долго откладывал это решение, пока не позвонил директор. Еще подумал – лучше буду работать в «Шахтере», чем играть в «Кальяри».

Функции? Только два дня здесь. Главная цель – добиться побед в Суперкубке Украины и на старте УПЛ», – цитирует Дарио Срну ua.tribuna.com.

37-летний Дарио Срна вошел в тренерский штаб Луиша Каштру в «Шахтере». Пока не известно за что будет отвечать хорват.

Футбольную карьеру Дарио Срна провел в трех клубах – хорватский «Хайдук», донецкий «Шахтер» и итальянский «Кальяри». Отыграл за «Шахтер» 339 матчей.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.