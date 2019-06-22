Часть Украины накроют дожди, - синоптики

В Украине в субботу сохранится сухая и жаркая погода, лишь в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«В западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, днем местами значительные дожди; температура ночью 15-20°, днем 24-29°. На остальной территории сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-22°, на побережье морей до 25°; днем 30-35°. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в Киеве и области ожидается сухая и жаркая погода. В столице ночью около 20°, днем 32-34°, в Киевской области ночью 17-22°, днем 30-34°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

23-24 июня в западных областях кратковременные дожди, грозы, в Карпатском регионе 23 июня местами значительный дождь; температура ночью 13-18°, днем 23-28°. На остальной территории сухая жаркая погода, лишь в Винницкой, Житомирской, днем 24 июня в отдельных районах Киевской области кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз кое-где град и шквалы 15-20 м/сек.

В столичном регионе 23-24 июня без осадков, лишь днем в понедельник в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 29-34°.

Синоптики прогнозируют 25 июня в южной части страны и в Карпатском регионе, 26 июня в Украине, кроме юга, местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Температура в южной части ночью 18-23°, днем 30-35°, на остальной территории 25 июня ночью 15-21°, днем 26-32°, 26 июня ночью 13-19°, днем 23-29°.

На Киевщине преимущественно без осадков, лишь днем 26 июня местами кратковременный дождь, гроза. Температура 25 июня ночью 15-20°, днем 27-32°, 26 июня ночью 13-18°, днем 23-28°.

Согласно ориентировочному прогнозу, 27-28 июня на большей части территории Украины, 29 июня в восточных областях кратковременные дожди, грозы, 30 июня – 1 июля преимущественно без осадков. Температура ночью 13-19°, днем 23-29°, в конце периода в южных, восточных и большинстве центральных областей 27-33°.

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