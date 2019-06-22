Балуху приписывают нарушения, чтобы лишить возможности досрочного освобождения, – адвокат

Владимир Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области РФ, считает, что руководство колонии может готовить более серьезные провокации и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность.

Об этом заявила адвокат политзаключенного Ольга Динзе, сообщает Крымская правозащитная группа.

Балух «считает, что против него могут готовить более серьезные провокации и создать условия, при которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность. Он знает о различных слухах, которые распространяют о нем, чтобы агрессивно настроить других заключенных против него», – сказала адвокат.

Также она напомнила, что сейчас Балух снова находится в штрафном изоляторе колонии, куда его отправили на 15 суток за незначительное нарушение, которое, на самом деле, было спровоцировано сотрудниками колонии.

«Владимира Балуха уже неоднократно привлекали к ответственности за незначительные нарушения, но применили к нему самые жесткие наказания в виде содержания в ШИЗО. Мы считаем, что все это сделано для ограничения прав и еще большему ухудшению его положения в колонии. Сейчас он уже характеризуется администрацией колонии как злостный нарушитель внутреннего распорядка. Это означает, что администрация колонии использует это с целью лишить Балуха условно-досрочного освобождения. Более того, как «злостного нарушителя» его могут перевести в место лишения свободы с более строгим режимом, чем сейчас», – сказала руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Напомним, украинского политзаключенного Владимира Балуха вновь поместили в штрафной изолятор колонии в Тверской области РФ.

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