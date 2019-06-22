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Новости » Общество 22 июня, 2019, 19:29
Абитуриенты уже могут узнать результаты ВНО по истории, географии и химии

На информационных страницах участников размещены результаты внешнего независимого оценивания по истории Украины, географии и химии.

Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

«На информационных страницах участников размещены результаты внешнего независимого оценивания по истории Украины, географии и химии. 24 июня участники смогут также скачать карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в случае возникновения сомнения относительно правильности установления результата,  участник внешнего независимого оценивания может подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования.

Апелляционные заявления относительно результатов ВНО можно подавать в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов внешнего независимого оценивания по определенному учебному предмету, учитывая день объявления. Подробнее с процедурой подачи апелляции можно ознакомиться на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе «Апелляции».
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образованиеВНОдетивузыновости Украинышкола
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2019-06-22 20:14 :47