22 июня – День Скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

Сегодня, 22 июня, в Украине отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны.

22 июня 1941 года, несмотря на тайное соглашение о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа 1939 года) и тесное военно-экономическое сотрудничество между Германией и СССР, нацистская Германия атаковала советские части по всей линии границы от Балтийского до Черного моря.

Началась немецко-советская война 1941-1945 годов, как составляющая, но основная часть Второй мировой войны.

Во Второй мировой войне украинцы понесли человеческие потери больше, чем Великобритания, Канада, США и Франция вместе взятые. Общие потери Украины в этой войне оцениваются в 8-10 миллионов жизней как среди военных, так и среди гражданского населения. Такими оказались для украинцев последствия столкновения двух тоталитарных режимов.

«Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Мы должны делать все, чтобы она не стала для последующих поколений привычным явлением жизни», – отметил Владимир Зеленский.

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