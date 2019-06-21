Зеленский не будет делать шагов по освобождению моряков, – пресс-секретарь Президента назвала основание

Президент Украины Владимир Зеленский не будет делать дальнейших шагов по освобождению пленных моряков в России, поскольку Международный трибунал ООН уже признал незаконность действий Кремля.

Такое заявление в четверг, 20 июня, сделала прес-секретарь Президента Юлия Мендель, об этом со ссылкой на «Inforesist» сообщает «Obozrevatel».

«Санкции против России идут всегда параллельно с другими процессами. Когда мы говорим о переговорах на тему освобождения пленных, то мы должны говорить о каждом отдельном шаг по-разному. В этом случае ставится под вопрос освобождения 24 военнопленных моряков, потому что уже есть решение международного трибунала», – пояснила прес-секретарь Президента.

Юлия Мендель добавила, что Владимир Зеленский постоянно говорит о том, что моряки должны быть освобождены.

«И он (Владимир Зеленский. – Ред.) Отмечает, что здесь мы уже ничего не должны делать. Есть решение суда, и это должно быть сделано. Если Россия это сделает, то как раз она докажет, что готова к Минским переговорам и к «нормандскому формату», – отметила Юлия Мендель.

Как сообщалось, ранее Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинские военно-морские корабли и отпустить 24 пленных моряков.

Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

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