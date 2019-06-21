Зеленский говорит, что не может уволить Авакова

Президент Владимир Зеленский заявил, что увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова не в его компетенции.

Об этом говорится в ответе на петицию, размещенную на сайте главы государства 2 июня 2019 года, передает Украинская правда.

«Увольнение с должности министра внутренних дел в соответствии с Конституцией осуществляется по представлению премьер-министра и принадлежит к полномочиям Верховной Рады», – отметил президент.

Также Зеленский уточнил, что по закону о Кабмине, министр может быть уволен с должности Верховной Радой путем принятия его отставки по поданному им заявлению об отставке, по представлению премьера и по собственной инициативе.

«Анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и/или увольнения с должностей должностных лиц президентом возможно в отношении тех лиц, которые назначаются президентом», – говорится в ответе на петицию.

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