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Новости » События 21 июня, 2019, 16:40
В Украину не пустили двух ирландцев, которые в аэропорту кричали: «ДНР, вперед»

Госпогранслужба запретила въезд двум ирландцам, которые прибыли из Дублина в аэропорт Борисполь с символикой РФ и георгиевскими лентами.

Как сообщает Госпогранслужба, один из ирландцев в футболке с символикой РФ заявил, что в Украине планирует посетить свою девушку, однако, как выяснилось,  связи с ней у него нет.

Кроме того, со слов иностранца стало известно, что накануне он находился в России. Билетов на обратный рейс у иностранцев не было.

Во время посадки самолета эти пассажиры достали символику РФ и георгиевские ленточки и выкрикивали слова: «ДНР, вперед!».

Пограничники не пустили мужчин в Украину и запретили им въезд на три года.

Напомним, 11 июня украинские пограничники не пустили в страну российского гитариста группы «Бахыт-Компот» из-за незаконного посещения им оккупированного Крыма.
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2019-06-21 19:09 :09