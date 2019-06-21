В Украину не пустили двух ирландцев, которые в аэропорту кричали: «ДНР, вперед»

Госпогранслужба запретила въезд двум ирландцам, которые прибыли из Дублина в аэропорт Борисполь с символикой РФ и георгиевскими лентами.
Как сообщает Госпогранслужба, один из ирландцев в футболке с символикой РФ заявил, что в Украине планирует посетить свою девушку, однако, как выяснилось, связи с ней у него нет.
Кроме того, со слов иностранца стало известно, что накануне он находился в России. Билетов на обратный рейс у иностранцев не было.
Во время посадки самолета эти пассажиры достали символику РФ и георгиевские ленточки и выкрикивали слова: «ДНР, вперед!».
Пограничники не пустили мужчин в Украину и запретили им въезд на три года.
Напомним, 11 июня украинские пограничники не пустили в страну российского гитариста группы «Бахыт-Компот» из-за незаконного посещения им оккупированного Крыма.