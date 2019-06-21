В Тбилиси задержали 305 человек за участие в протестах

Сотрудниками министерства внутренних дел Грузии задержано 305 человек за участие во вчерашней акции в Тбилиси.

Об этом говорится в заявлении грузинского ведомства, передает Укринформ со ссылкой на Грузия Online .

«За различные правонарушения задержано 305 участников акций (в Тбилиси – ред.)», – говорится в заявлении.

МВД заявляет, что полиция использовала специальные средства - слезоточивый газ, нелетальное оружие, водометы. Также утверждается, что их использование носило пропорциональный угрозам характер.

Согласно информации министерства, начато следствие по ст. 225 ККГ - организация группового насилия, руководство или участие в нем.

Ранее сообщалось, что задержанных в ходе вчерашней акции в Тбилиси переводят из изолятора временного содержания Главного управления полиции в Тбилисский городской суд.

Добавим, 20 июня к зданию парламента Грузии вышло более пяти тысяч протестующих. Они требовали отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, главы Службы Госбезопасности Вахтанга Гомелаури и министра внутренних дел Георгия Гахария, а также выступили против российской оккупации.

Поводом для протестов стал визит в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым. Делегация приехала на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в стенах парламента. Гаврилов, который является президентом МАП, открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии.

Власти отказались выполнить требования протестующих, и вечером в четверг участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Между демонстрантами и полицейскими начались столкновения. Для разгона демонстрации полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. После первой попытки разгона протестующие снова вернулись в парламент, столкновения с полицейскими продолжились на ступеньках крыльца парламента. Ближе к ночи для разгона полиция применила водометы и светошумовые гранаты.

По информации Минздрава Грузии, во время протеста пострадало 240 человек.

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