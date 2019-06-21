В столице открыли первую смарт-улицу с Wi-Fi, велодорожками и системой мониторинга воздуха, – КГГА

20 июня в Киеве презентовали инновационный и уникальный для Украины пространство - smart-улицу. Ее появление стало возможным благодаря совместным усилиям городской инициативы Kyiv Smart City и компании KAN Development.
Об этом сообщает Официальный портал Киева.
Как говорится в сообщении, первая «умная» улица расположена в пределах ул. Салютной и является ярким примером того, как инновационные приборы могут сделать жизнь в городе комфортной и безопасной.
Кроме бесплатного городского Wi-Fi, баков для сортировки мусора и велосипедной дорожки, на Салютной является первая в Украине стационарная система мониторинга качества воздуха. Она была установлена в рамках проекта Managing Air Quality от городской инициативы Kyiv Smart City.
Есть на smart-улицы и другие полезные приборы и сервисы. Например, 12 камер видеонаблюдения гарантируют высокий уровень безопасности, «умное» освещение экономит электроэнергию, а пандусы и рельефное покрытие облегчат передвижение людей с инвалидностью. Также на Салютной есть две станции подзарядки электромобилей, скамейки с USB-зарядных устройств и кнопка экстренного вызова. Все это поможет жителям окрестных домов экономить свое время, усилия и чувствовать себя в безопасности.
Как отметила координатор инициативы Kyiv Smart City Ярослава Бойко, первая smart-улица в Киеве - это воплощение международной практики создания Living Lab.
«Такие «живые» лаборатории позволяют в условиях города протестировать новые технологии, призванные улучшить жизнь его жителей. В рамках проекта, реализованного инициативе Kyiv Smart City совместно с компанией KAN Development, мы будем иметь возможность проверить на практике достижения украинских и зарубежных стартапов, чтобы в будущем ввести лучшие технологии в других районах столицы», – отметила она.
Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров отметил, что появление первой smart-улицы в Киеве - важный шаг в развитии «умной» инфраструктуры.
«Kyiv Smart City - это не только сложные технологические проекты для городской инфраструктуры. Это также и применение инновационных механизмов для решения повседневных проблем горожан. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы «умных» улиц на карте Киева стало больше!» – сказал директор Департамента.
По словам основателя KAN Development Игоря Никонова, они впервые из украинских девелоперов установили станцию эко-мониторинга качества воздуха, 12 камер видеонаблюдения и даже тревожную кнопку в пределах жилого квартала.
«На примере реализованной смарт-улице поощряем других застройщиков и город участвовать в создании современной инфраструктуры», – отметил Игорь Никонов.
Напомним, в Киеве для поощрения учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионального (профессионально-технического) образования к применению инновационных подходов ввели ежегодный общегородской конкурс на получение грантов от главы столицы.