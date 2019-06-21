В прокуратуре назвали приоритетную версию гибели Тымчука

Приоритетной версией гибели народного депутата Дмитрия Тымчука является самоубийство.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Максимец.

«Приоритетной версией гибели Дмитрия Тымчука является самоубийство, однако до получения результатов назначенных экспертиз и проведения всех следственных действий мы не имеем права отвергать и другие версии. Окончательную причину наступления смерти Дмитрия Тымчука мы сможем сказать после проведения всех следственных действий, однако самоубийство в настоящее время является наиболее вероятной версией следствия», – сказала она.

По словам Максимец, к таким выводам следствие пришло учитывая показания ряда лиц о подавленном состоянии Тымчука.

«Последнюю неделю он вообще почти ни с кем не общался, не выходил из квартиры. Когда следственно-оперативная группа вместе с экспертами-криминалистами осматривала место происшествия, было обращено внимание на положение тела, положение пистолета. В дальнейшем во время комплексного исследования тела было проанализировано направление раневого канала, входные и выходные отверстия раны, кровяные брызги и их локализация», – добавила спикер столичной прокуратуры.

Кроме того, на месте происшествия были взяты смывы с рук, одежды, частей тела погибшего и женщины, которая находилась в помещении и является свидетелем этого события, на предмет обнаружения следов пороховых газов.

«Результаты этих экспертиз поступят чуть позже, однако, несмотря на предварительный вывод экспертов, которые осматривали тело, выводы специалистов, которые осматривали место происшествия, показания свидетелей, на данный момент наиболее вероятной версией является самоубийство», – резюмировала она.

Как сообщалось, 19 июня в Киеве погиб один из координаторов и основателей группы «Информационное сопротивление», народный депутат и подполковник запаса Вооруженных сил Украины, военный журналист Дмитрий Тымчук.

В полиции сообщили, что рассматривают несколько возможных версий гибели депутата: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

О том, что Тымчук застрелился во время чистки оружия, сообщил Антон Геращенко.

По факту гибели Тымчука открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

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