Убийство 11-летней девочки: суд арестовал подозреваемого

Суд арестовал на два месяца без права залога 22-летнего Николая Тарасова, которого обоснованно подозревают в убийстве 11-летней Даше Лукьяненко.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Украинская правда.

«По ходатайству прокуратуры Области судом взят под стражу без права на залог подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Ивановском районе», – говорится в сообщении в Твиттере.

Мужчину подозревают по четырем статьям Уголовного кодекса: часть 2 ст. 146, часть 4 ст. 152, пункты 2 и 10 части 2 ст. 115, ст. 297 – «похищение», «покушение на изнасилование несовершеннолетнего», «убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием» и «надругательство над телом».

«Думская» сообщает, что подозреваемый полностью признал свою вину и согласился с назначенной ему мерой пресечения. На вопрос, почему он убил Дашу, ответил, что «не знает». Кроме того, Тарасов утверждает, что следы преступления уничтожал самостоятельно, никто ему не помогал.

В ближайшее время Тарасова направят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна установить, мог ли он в момент совершения преступления осознавать свои действия и отвечать за поступки.

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