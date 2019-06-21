ЦИК зарегистрировала кандидата, который обозначил себя как уроженца непризнанной «республики»

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала самовыдвиженцем кандидата в народные депутаты по одномандатному избирательному округу №222 Вахтанга Убирию, который в своих данных указывает, что родился в Абхазии.

Соответствующая информация размещена на сайте ЦИК, передает Украинская правда.

Напомним, что Абхазия является автономной республикой в составе Грузии. При военном содействии РФ Абхазия провозгласила свою «независимость», но ее признали только 4 страны в мире, включая Россию.

Отмечается, что кандидат был зарегистрирован 7 июня.

В данных про Убирию указывается, что он «родился 22 августа 1950 года в городе Очамчира, Абхазия, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в развивающемся городе Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение».

Сетью распространяются вопрос к ЦИК по поводу места рождения кандидата.

«Правильно я понимаю – Центральная избирательная комиссия признает независимость Абхазии?», – говорится в сообщении в Facebook Натальи Ищенко.

«Украинская правда» обратилась к ЦИК с вопросом, почему местом рождением Убирии указана непризнанная «республика» Абхазия, а не Грузия, частью которой она является.

Спикер Константин Хивренко пояснил, что Комиссия публикует только ту информацию, которую представляет кандидат и не имеет права ее корректировать.

Вместе с тем в своей предвыборной программе Убирия обещает помочь установить мир в Украине».

«Имея опыт в урегулировании международных конфликтов, направлю усилия на установление мира в Украине», – сказано в программе.

Также кандидат указывает, что был заместителем мэра Одессы (2010 год – ред).

В частности, в одесских СМИ его называли «смотрящим за Одессой» и «дальницкий стрелок», из-за инцидента на полигоне твердых бытовых отходов, где он угрожал активистам и журналистам пистолетом и грозился их поубивать. За инцидент суд присудил ему штраф.

Также он числился помощником нардепа от «Оппозиционного блока» Михаила Скорика.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.