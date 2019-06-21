Шуфрич скрыл в декларации 13 миллионов, – НАЗК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время проверки деклараций нардепа Нестора Шуфрича выявило разногласия на более 13 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

В 2016 году Нестор Шуфрич не указал в декларации стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 6-ти квартир, говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения про еще один участок нардепа вообще отсутствуют в декларациях.

Подавая декларацию за 2017 год, депутат уже указал информацию о стоимости квартир. Зато стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не отметил, хотя она имелась в договорах аренды, а следовательно, известна депутату, говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2016 год составляет более 14 млн грн, а за 2017 – свыше 13 млн грн.

О выявленных правонарушениях НАЗК сообщило Национальному антикоррупционному бюро. Отмечается, что утвержденный вывод не означает признания лица виновным в правонарушении, а является основанием для осуществления досудебного расследования.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.