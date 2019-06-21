Россиянина, который мог убить украинца в Турции, освободили из-под стражи

Прокуратура Турции освободила из-под стражи 30-летнего россиянина, который прошлым летом на курорте Алания нанес смертельный удар украинцу Андрею Сове.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в ответ на запрос Укринформа.

«Консульство Украины в Анталии держит на постоянном контроле вопрос продления прокуратурой Турции следствия по делу гражданина Российской Федерации, который нанес смертельный удар гражданину Украины А.Сове в июле прошлого года на курорте Алания. По полученной консульством от прокуратуры Турции информации, подозреваемое в совершении преступления лицо было освобождено из-под стражи», – отмечается в документе.

В МИД проинформировали, что консульство Украины в Анталии направило дополнительный запрос в прокуратуру с целью получения более детальной информации, в частности относительно места пребывания упомянутого лица, и пообещали проинформировать о результатах его рассмотрения турецкой стороной.

Добавим, 57-летний житель Запорожья Андрей Сова скончался в больнице турецкого города Алания 14 июля 2018 года. До этого он шесть дней был в коме после драки с туристом из России.

7 июля во время просмотра матча Чемпионата мира по футболу Хорватия - Россия между 57-летним украинцем и 30-летним россиянином возник конфликт. Во время выяснения отношений россиянин ударил туриста из Запорожья. Тот упал и ударился головой.

Пострадавшего в состоянии комы доставили в местную больницу, где он и умер.

17 июля суд постановил арестовать россиянина, который толкнул украинца. Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

3 августа 2018 г. прокуратура Турции ответила на запрос посольства Украины в Турции, что продолжаются следственные действия, подозреваемое лицо удерживается в заведении содержания.

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