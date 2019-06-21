Родственники «Вагнера» продолжили жить в Украине и после военного вторжения, – «Тропами войны»

Создание военной базы вблизи российского Краснодара совпало с началом войны в Украине. Там тренировались российские «солдаты удачи» – участники частной военной компании Вагнера» – он же Дмитрий Уткин, бывший житель Украины. Впоследствии полигонами для его солдат стали Сирия и Донбасс.

Об этом говорится в программе военных расследований «Тропами войны» в эфире телеканала ZIK.

Кто такой «Вагнер» и почему Кремлю выгодны частные военные компании?

В конце мая 2019 года члены организации «ИхТамНет» опубликовали список с участниками «ЧВК Вагнера». Всего – более 300 наемников с именами, фамилиями и даже паспортными данными.

Сам «Вагнер», то есть Дмитрий Уткин, тесно связан с Украиной. Родился в России, но учился на Кировоградщине, в поселке Смолино. Видели его в центральной Украине, якобы, и после 2014 года.

Людмила Уткина, мать Вагнера, по меньшей мере два последних года проживает в России. К себе Людмилу Федоровну забрал ее сын.

Официально Кремль не подтверждает работу «ЧВК Вагнера» в горячих точках – на Донбассе, в Сирии и Центральноафриканской Республике – но и не опровергает. Однако законом формирование частных военных компаний в РФ запрещено.

«Рынок – огромный. Эти компании показали, что стоят дорого. Часть прибыли идет из нефте-газа Ливии, Венесуэлы. Поэтому Кремлю нужны эти компании. Извне они их используют, а внутренне говорят, что не поддерживают», – отмечает бывший советник командующего Армии США в Европе по вопросам России Марк Войджер.

О фактах убийства «вагнеровцев» соврали в МИД России?

О российской ЧВК заговорили после того, как армия США уничтожила целый подраздел «вагнеровцев» в Сирии в феврале 2018 года.

«К ним не прибыла военная поддержка со стороны России. Поэтому американские силы их просто уничтожили. В западном мире известно, что погибло более 200 наемников», – рассказывает Марк Войджер.

Зато в российском Министерстве иностранных дел озвучили совсем другие цифры.

«Погибло пять человек, предположительно, граждане России. И они точно не были военными», – подчеркнула пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Из списка с персональными данными «вагнеровцев», который недавно опубликовала аналитическая группа «ИхТамНет», понятно: с 300 идентифицированных военных более чем половина или погибшие, или их судьба неизвестна.

Аналитики организации говорят, что «ЧВК Вагнера» является внештатным подразделением военной разведки МО РФ (ГРУ). «Вагнеровцам» нельзя иметь персональные страницы в соцсетях. Однако многие из них регистрируют фейковые страницы. Впрочем, их родственники не ограничены такими запретами.

СБУ заявили, что в компании Вагнера работают украинцы

Первый брифинг о присутствии «ЧВК Вагнера» на Донбассе СБУ провела в 2017 году. Тогда опубликовали перехваченные в 2015-м разговоры главаря российских наемников Дмитрия Уткина.

«Последний раз Уткин был в Украине в 2013 году. Сейчас он находится в Сибири. Дочь Уткина живет и работает в Сочи. Он купил ей квартиру. Мать Уткина уехала из Украины 2017-го», – рассказывает руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

Он подчеркивает: среди наемников «ЧВК Вагнера» в Сирии есть граждане Украины.

«Семеро украинских наемников. Их перевозили на десантном корабле «Цезарь Кунников» Черноморского флота России. Ранее они воевали в «Казачьем союзе области войска донского», который был расформирован в Донецке из-за преступной деятельности членов», – говорит Игорь Гуськов.

«Я знаю, что в так называемом «ЧВК Вагнера» можно заработать три-пять тысяч долларов в месяц, если ездить в горячие точки», – говорит военный «Французского легиона».

Рассказывает: в «ЧВК Вагнера» приоритетная анонимность. Если российского наемника ликвидируют, родные имеют право на денежную компенсацию, но должны молчать.

К слову, СБУ имеет доказательства, что сбили военный самолет ИЛ-76, где были украинские военные, наемники «частной военной компании Вагнера», что подчиняются подразделению Главного управления Генштаба ВС РФ.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.