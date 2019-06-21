Протесты в Тбилиси Председатель парламента Грузии подал в отставку

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, выполнив таким образом требование протестующих.

Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на источники, передает Грузия Online.

«Решение (об отставке Кобахидзе, – ред.) было принято на сегодняшнем заседании политсовета правящей партии «Грузинская мечта», – говорится в сообщении.

Отставка Кобахидзе было одним из трех требований, озвученных вчера участниками акции протеста у здания парламента Грузии. Еще они требовали отставки главы МВД и главы СГБ Грузии, которые разрешили въезд в страну депутата Государственной Думы РФ Сергея Гаврилова. На выполнение своих требований участники акции дали властям один час, после окончания которой стали штурмовать здание парламента Грузии. Им почти удалось прорвать полицейский кордон, но в результате полиция смогла вытеснить участников акции на улицу.

Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадали более 240 человек, двое потеряли глаза, 105 до сих пор остаются в клиниках. Точное количество задержанных не сообщается.

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