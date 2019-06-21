Оккупанты выпустили 30 минометных мин по позициям ВСУ на Луганщине

С начала текущих суток оккупанты совершили пять обстрелов из крупнокалиберного оружия и выпустили 30 мин по позициям Объединенных сил. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны Максим Праута, передает пресс-служба МОУ.

«По состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска совершили пять обстрелов, в том числе с применением минометов 120-го и 82-го калибров. Все случаи использования врагом запрещенных минометов зафиксированы на Луганском направлении», – сообщил спикер.

Так, по словам Прауты, длительный обстрел из 120-х и 82-х минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия оккупанты в 06:10 начали вблизи Луганского. Огонь со стороны населенного пункта Нижнего Лозового велся до 08:20, за это время на позициях наших защитников разорвались 30 мин 120-го и 40 мин 82-го калибров. Минометы калибра 120 мм, вооружение боевой машины пехоты, станковые противотанковые и автоматические гранатометы и стрелковое оружие утром противник применял во время 10-минутного обстрела опорных пунктов подразделений Объединенных сил неподалеку от Южного.

Позиции украинских войск в районе Новолуганского в период с 08:00 до 10:00 утра со стороны оккупированного Доломитного дважды были обстреляны из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска с полуночи в течение 20 минут из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вели огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи возле Опросного.

По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь в рядах Объединенных сил нет, сообщил Праута.

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