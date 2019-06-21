Не станут ли частные военные компании лазейкой для карманных армий? Расследование «Тропами войны»

Частные военные компании может вскоре получить и Украина. Государства, которые имеют уже такие - серьезные игроки, которые и формируют геополитику. И даже если в ВР примут закон «О военно-консалтинговой деятельности», нужно еще выйти на международный рынок, где большая конкуренция за миллиардные контракты. Также есть риски и внутри страны – в законе не должно быть ни одной лазейки для формирования и легализации олигархами собственных карманных армий.

Об этом говорится в программе военных расследований «Тропами войны» в эфире телеканала ZIK.

Законопроект «О военно-консалтинговой деятельности» зарегистрировали в 2018-м

Если законопроект №8093 «О военно-консалтинговой деятельности» примут, в Украине будут регистрировать частные военные компании. Инициатор документа – нардеп от БПП Валерий Карпунцов – объясняет: хочет позволить не группировку для войны в горячих точках, а нечто иное.

«В Украине следует создать военный консалтинг – сопровождение грузов, инструктаж – или парамилитарный, или водительский. Также сюда входит минная, противоминная деятельность, охрана, физическое обучение и тому подобное», – перечисляет Валерий Карпунцов.

Лидер «Национальных дружин», депутат Андрей Билецкий считает, что создание военного консалтинга укрепит украинское войско.

«Что такое частные военные компании сейчас в мире? Это некоммерческие предприятия, а инструмент внешней военной политики сильных стран: Британии, США, Франции. Наш прямой враг – Россия, и мы должны ее ослаблять, где угодно. Если она в Сирии, Ливии, ЦАР, мы должны максимально нанести по ней удар», – отмечает Андрей Билецкий.

В СБУ тоже имеют свою позицию относительно формирования частных военных компаний, которые бы работали за рубежом в интересах национальной безопасности.

«В настоящее время нет правовых оснований для создания частных военных компаний в Украине. По моему мнению, они опасны, потому что могут превратиться в очаг решения бизнес-интересов», – объясняет руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

Что думают об инициативе наиболее популярные националистические организации?

«Я, имея большой опыт, мог бы проявить себя в создании формации, которая влияла бы на внешнем рынке», – говорит командир «Национальных дружин» Игорь Михайленко.

«Пока мы не планировали выходить на международный уровень. В то же время, имеем ребят, которые проходили отбор в такие военные консалтинговые компании, и сейчас там служат», – добавляет координатор организации С14 Евгений Карась.

Лидеры С14 и «Национальных дружин» заинтересованы в том, чтобы парламент разрешил создание собственных частных военных компаний.

«Это очень позитивный шаг в развитии страны на геополитическом поле. Он дает нам возможность диктовать свои условия в различных зонах влияния. Например, горячих точках», – убежден Игорь Михайленко.

Не станут ли частные военные компании лазейкой для создания карманных армий?

В документе законопроекта №8093 говорится о том, что частные милитаризированные формирования будут работать заграницей, но охранные услуги могут предоставлять и в Украине. Здесь и скрывается опасность, считают эксперты. В Украине уже есть практика вооруженных конфликтов, когда идет » стенка на стенку», например в аграрных, рейдерских захватах или войнах застройщиков.

«Нескольких наших молодых активистов переманили в банды, которые, якобы, являются охранными фирмами», – рассказывает Евгений Карась.

«Я считаю, что закон о ЧВК (частные военные компании) должен запретить деятельность формирований в Украине. Любое право на силу должно быть только у государства», – отмечает Игорь Михайленко.

Нардеп Андрей Билецкий тоже имеет оговорки относительно законопроекта №8093.

«Из-за беспорядков в Украине, создать корпорации можно будет только силами таких людей, как Коломойский, Порошенко, Фирташ», – объясняет Андрей Билецкий.

Примут ли закон «О военно-консалтинговой деятельности» зависит от политических сил, которые придут в парламент 9-го созыва. До финального голосования текст законопроекта может измениться.

«Французский легион» Каков опыт других стран?

Пока в Украине нет проголосованного закона «О военно-консалтинговой деятельности», наши военные, желая подзаработать, вступают в ряды иностранных ЧВК. Однако, кроме таких организаций есть еще одна структура, куда идут служить бойцы со всего мира – «Французский легион».

«Никто не интересуется кто ты, кем был, как зовут. Имя тебе изменяют. Но, если есть люди, которые грубо нарушили закон – в «Легион» не возьмут», – говорит военный из «Французского легиона».

Мужчина имеет опыт военной службы в десантном полку «Французского легиона». «Легион» – это часть Сухопутных войск Французской республики. В отличие от ЧВК или наемников, у легионеров официальный статус и французское гражданство.

«Коммуникация происходит только на французском. В контракте есть интересный пункт о том, что в «особых местах и в особый период, в случае провала или неудачи, государство всегда может умыть руки»», – комментирует военный.

Напомним, в спецпрограмме военных расследований «Тропами войны» начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал, когда прекратится огонь на линии разграничения.

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