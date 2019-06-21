МОН назвало пороговые баллы сдал/не сдал по истории, химии и географии
Министерство образования и науки Украины (МОН) установило пороговые баллы «сдал/не сдал» для трех тестов внешнего независимого оценивания по истории Украины, географии и химии.
Это решение приняла экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования 21 июня 2019 года, передает пресс-служба МОН.
история Украины – 27;
география – 26;
химия – 16.
Сколько учащихся не преодолели порог:
16% не преодолели порог по истории;
10% – по географии;
14% – по химии.
Как добавляет УП.Життя ранее экспертная комиссия определила пороговые баллы "сдал/не сдал" по следующим предметам:
математика – 11;
украинский язык и литература – 23;
физика – 13;
иностранные языки – 19;
биология – 23.
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