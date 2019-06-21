МОН назвало пороговые баллы сдал/не сдал по истории, химии и географии

Министерство образования и науки Украины (МОН) установило пороговые баллы «сдал/не сдал» для трех тестов внешнего независимого оценивания по истории Украины, географии и химии.

Это решение приняла экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования 21 июня 2019 года, передает пресс-служба МОН.

история Украины – 27;

география – 26;

химия – 16.

Сколько учащихся не преодолели порог:

16% не преодолели порог по истории;

10% – по географии;

14% – по химии.

Как добавляет УП.Життя ранее экспертная комиссия определила пороговые баллы "сдал/не сдал" по следующим предметам:

математика – 11;

украинский язык и литература – 23;

физика – 13;

иностранные языки – 19;

биология – 23.

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