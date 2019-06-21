Кому выгодны и невыгодны досрочные выборы: Политолог назвал партии, которые не пройдут в парламент

Очевидно, что больше всего на досрочные парламентские выборы ждет партия «Слуга народа». Но пока непонятно, как она будет работать в регионах, ведь почти нет представительств по Украине. Зато есть и политсилы, которым досрочные парламентские выборы очень не выгодны – с появлением новых политических брендов они теряют рейтинги.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK рассказал политолог Михаил Дяденко.

Если проанализировать ситуацию, которая сейчас сложилась на политической арене, и принять во внимание решение Конституционного суда относительно конституционности проведения досрочных парламентских выборов, очевидно, что есть политические силы, которым это очень на руку.

«Наиболее выгодны выборы сейчас команде действующего президента и виртуальной партии «Слуга народа». Виртуальной, потому что только сейчас она начинает формироваться», – сказал Дяденко.

Он подчеркнул: пока непонятно, есть ли у «Слуги народа» партийные организации, и где их руководители. Даже больше, по крайней мере, еще несколько дней назад этого не было прописано на бумаге.

«Список – это одно, а партий со всеми или с большинством отделениями на территории Украины у них нет. Но ничего трагического в этом я не вижу», – отметил он.

Также он рассказал, что досрочные выборы выгодны бывшему президенту Петру Порошенко, Святославу Вакарчуку и Юлии Тимошенко.

«Выборы выгодны «Европейской Солидарности», которая собирает на фоне популярности Петра Порошенко около 25 % голосов. Также есть шансы у Юлии Тимошенко, которая надеялась на перезагрузку и, конечно – новосозданной партии «Голос» Святослава Вакарчука», – прокомментировал Дяденко.

Однако, по его словам, также есть и те, кому досрочные парламентские выборы совсем не актуальны. Особенно, это касается политических сил, которые уже пять лет находятся в Верховной Раде.

«В первую очередь речь идет про «Народный фронт», «Самопомощь» и «Радикальную партию». Ибо они могут говорить, что угодно, но вероятнее всего – не пройдут в парламент», – добавил он.

Напомним, народный депутат Украины Олег Куприенко в Конституционном суде Украины доказывал, что в 2014-м году парламентскую коалицию сформировали 302 народные депутаты. После того, как из нее вышли фракции «Радикальной партии Олега Ляшко», «Батькивщины» и «Самопомощи», все равно там осталось парламентское большинство. Следовательно, указ Владимира Зеленского о роспуске парламента - неконституционный.

Вместе с тем, представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что ни Администрации Президента, ни Конституционному суду не было предоставлено официальной информации о наличии в парламенте коалиции.

В результате Конституционный суд признал конституционным Указ Президента «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

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