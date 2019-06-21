Кличко подписал соглашение с Международной финкорпорации по развитию транспортной инфраструктуры Киева

Мэр Киева подписал соглашение между КГГА и Международной финансовой корпорацией (IFC) о предоставлении консультативных услуг в сфере развития транспортной инфраструктуры Киева.

Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко.

Как отметил Кличко, для киевской власти очень важно создать оптимальную транспортную модель, сможет улучшить сообщение между различными районами столицы.

«И в этом направлении мы рады сотрудничать и использовать опыт наших партнеров, чтобы максимально и эффективно использовать те возможности, которые есть в нашем городе. Мы говорим о системе TRT (Troyeshina Rapid Transit)», - сказал Кличко.

Специалисты Всемирного банка разработали рекомендации по улучшению транспортной системы Киева. Власти города и представители IFC вместе готовы разработать технико-экономическое обоснование для детального плана скоростного коридора на Троещину, осуществить техническую, финансовую и экономическую оценку вариантов реализации проекта «Платформа городов Европы и Центральной Азии».

В результате Международная финансовая корпорация предоставит КГГА отчет о целесообразности развития Троещинского скоростного транспортного коридора, который будет включать в себя и технологические альтернативные варианты и инфраструктурные решения, финансовые характеристики, экологические и социальные вопросы, план эксплуатации и управления.

Мэр Киева поблагодарил представителей IFC за то, что они присоединились к решению вопросов развития транспортной инфраструктуры столицы Украины.

Напомним, Виталий Кличко сообщил, что Киев закупил 25 новеньких «скорых», которые соответствуют мировым стандартам.

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