Кличко: Киев планирует перейти к экологическому переработки отходов с помощью французской Veolia

Мэр Киева подписал Меморандум с французской компанией «Veolia Central & Eastern Europe S.A.» о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко.

Как отметил Кличко, Киев стремится к сотрудничеству с авторитетными международными компаниями, имеющими успешный опыт реализации проектов в сфере обращения с отходами. А поскольку группа Veolia является одним из мировых лидеров по разработке решений по управлению системами водоснабжения, отходами и энергией, он рад подписать Меморандум о спивсаме с этой французской компанией.

Он также отметил, что столица имеет четкие планы постепенного отхода от технологии захоронения мусора - как от устаревшей и экологически опасной методики. Сейчас Киев готовит собственный региональный план управления отходами, который дополнит Национальную стратегию обращения с отходами.

Кроме этого, Кличко напомнил, что столичная власть осуществляет работы по обеспечению безопасности полигона твердых бытовых отходов № 5 возле с. Подгорцы Киевской области. Там продолжается перекладка мусора, засыпают ТБО грунтом, установили современное оборудование, которое перерабатывает фильтрат. С каждым днем, отметил мэр, полигон становится безопасным.

Также в июле городские власти намерены запустить пилотные проекты по раздельному сбору твердых бытовых отходов в столице.

«Планируем установить до трех тысяч контейнеров для отдельных фракций - пластика, стекла. Мы встретились с перевозчиками мусора и предложили им разработать и внедрить пилотный проект раздельного сбора на территориях, где они работают. Очень важно, что это будут различные модели, предложенные предприятиями, и мы определим наиболее эффективную», - добавил он.

Также в планах властей Киева создать мусороперерабатывающий комплекс с оборудованием для эффективной переработки органической и других фракций.

«Мы планируем построить мусороперерабатывающий комплекс, который будет иметь общую мощность переработки 700 тыс. Тонн в год и будет включать этап сортировки. В планах, этот мусороперерабатывающий завод будет рядом с заводом «Энергия», который мы сделаем экологически безопасным», - отметил Кличко.

В компании «Veolia» выразили надежду, что сотрудничество с Киевом будет эффективной.

Напомним, Виталий Кличко сообщил, что Киев закупил 25 новеньких «скорых», которые соответствуют мировым стандартам.

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