Грибаускайте остается одним из основных кандидатов на президента Европейского Совета, – СМИ

Кандидатура президента Литвы дали Грибаускайте остается одной из ведущих на пост президента Европейского Совета.

Об этом, как сообщает Европейская правда, пишет AFP.

Премьер Бельгии Шарль Мишель и президент Литвы Даля Грибаускайте является претендентами на пост президента Европейского совета, сказано в материале.

Против нее выступают государства Вышеградской четверки (Словакия, Венгрия, Польша, Чехия), которые продвигают кандидатуру вицепрезидента Еврокомиссии Мароша Шефчовича на пост следующего высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики. В то же время они согласились поддержать кандидатуру Барнье на президента Еврокомиссии.

После переговоров в пятницу среди лидеров ЕС не нашлось поддержки для одного из ведущих кандидатов на пост президента Еврокомиссии, выдвинутых партиями Европарламента.

Франция выступила против выдвиженца Германии на президента ЕК Манфреда Вебера, а фаворитом президента Франции Эммануэля Макрона остается переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, который не был среди трех отклоненных кандидатов. Однако на кандидатуру Барнье вряд ли теперь согласится Берлин.

В то же время президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что лидеры ЕС согласились, что для высших должностей должен быть пакет, что отражает разнообразие ЕС.

В связи с этими возможными кандидатурами на президента ЕК называли президентку Хорватии Колинду Грабарь-Китарович и премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Болгарку Кристалину Георгиеву, бывшего еврокомиссара, которая перешла на должность исполнительного директора Всемирного банка, также могут попросить вернуться из Вашингтона.

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