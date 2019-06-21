Братья Кличко награждены почетными медалями турнира Mr.Olympia

Братьев Виталия и Владимира Кличко наградили почетными медалями турнира Mr.Olympia.

Как информирует официальный сайт городского головы Киева, медали – свою и брата – получил мэр Киева Виталий Кличко.

Эти награды – эксклюзивные, быть их владельцами могут только участники турнира. Виталий и Владимир Кличко стали первыми, кому компания Weider – основатель международного турнира по бодибилдингу – вручила медали как почетный подарок. К слову, такая же награда и у давнего друга мэра столицы – Арнольда Шварценеггера.

В Киев медали привез доверенное лицо директора компании Weider Энтони Кейн. Он также откроет фестиваль Weider Body Fest 2019, который состоится в столичном спортивно-развлекательном комплексе X-PARK 22 июня этого года.

«Наш город становится все более популярным среди спортсменов со всего мира. Мы постоянно проводим крупные спортивные соревнования. Мы создаем условия, чтобы сами киевляне могли заниматься спортом, – открываем новые спортивные площадки, футбольные поля, спортивные залы. Скоро откроем обновленный легкоатлетический манеж в столице», – заявил Виталий Кличко.

Энтони Кейн подчеркнул, что медалями Mr.Olympia братьев Кличко наградили за их спортивные и волонтерские достижения, а также за вклад в развитие здоровой сильной нации.

Добавим, турнир Mr.Olympia появился благодаря тренеру и основателю Международной Федерации бодибилдинга Джо Вейдеру в 1965 году. За годы существования Mr.Olympia его чемпионами становились 14 спортсменов.

Как сообщалось, 20 июня в Киеве презентовали инновационное и уникальное для Украины пространство – smart-улицу.

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