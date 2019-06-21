Борис Колесников показал сотне украинских студентов крупнейший авиасалон Ле Бурже 2019 в Париже

С 17 по 23 июня в Париже проходит международный авиасалон Ле Бурже 2019 – самое крупное и яркое событие в мире авиации. Новинки на выставке представляют десятки стран, демонстрируют свои возможности около 2 500 экспонентов, а организаторы ожидают 330 000 заинтересованных посетителей.

На два дня гостями масштабного авиафорума стали украинские студенты. Их – сто, все они – победители образовательного конкурса «Авиатор 2019», который реализует благотворительный Фонд Бориса Колесникова для талантливой молодежи. Фонд организовал поездку юных авиаторов во Францию, чтобы ознакомить с новинками авиакосмической отрасли и ее достижениями, провести для них мастер-классы и лекции от зарубежных специалистов, рассказать о трендах и тенденциях.

Украинские студенты на крупнейшем авиасалоне Ле Бурже 2019 в Париже

Украинские студенты на крупнейшем авиасалоне Ле Бурже 2019 в Париже

20 июня к победителям «Авиатора» на Ле Бурже присоединился Президент благотворительного Фонда Борис Колесников. Делегация посетила шале и стенды флагманов мирового авиастроения – Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier и др., отечественных компаний «Антонов» и «Прогресстех-Украина»; увидела новейшие разработки, в том числе, сверхдальний узкофюзеляжный самолет A321 от Airbus и первый пассажирский электрический самолет от израильской компании Eviation; посмотрела авиашоу; пообщалась со специалистами; удивилась самым смелым и амбициозным разработкам.

Украинские студенты на крупнейшем авиасалоне Ле Бурже 2019 в Париже

«Студенты довольны, они увидели и узнали много интересного, хотя новинок на Ле Бурже не так и много. Авиация – это не пищевая промышленность и не агросектор, где быстро идут изменения, но все равно они есть. К сожалению, не обошлось без ложки дегтя. Впервые в истории новейшей Украины Украина не представила на авиафоруме ни одного воздушного судна. Но я надеюсь, что наши победители «Авиатора» в будущем изменят эту ситуацию, ведь именно за ними – будущее авиации», – говорит Борис Колесников.

Украинские студенты на крупнейшем авиасалоне Ле Бурже 2019 в Париже

Юные посетители выставки из Украины – в восторге от увиденного. Говорят – никогда ранее не приходилось видеть столько летательных аппаратов в одном месте и такого количества людей, влюбленных в авиацию.

Украинские студенты на крупнейшем авиасалоне Ле Бурже 2019 в Париже

«Мы заглянули в завтрашний день и это недалеко от истины. Многие компании представляют уникальные технические решения, почти футуристические концепты, последние достижения техники. Здесь представлены сотни машин, а осознать их красоту и мощь можно только тогда, когда видишь вживую, прикасаешься к ним. Мы общались с ведущими инженерами, специалистами, которые с удовольствием демонстрировали свою работу. Спасибо Фонду Бориса Колесникова за участие в нашем образовании и возможность убедиться в правильности выбранной профессии», – отмечает Амир Насибов из мариупольского Приазовского государственного технического университета.

Украинские студенты на крупнейшем авиасалоне Ле Бурже 2019 в Париже

Кроме посещения Ле Бурже, Фонд Бориса Колесникова организовал для ста победителей проекта «Авиатор 2019» ознакомительную экскурсию по столице Франции с посещением основных достопримечательностей – Лувра, Эйфелевой башни, Триумфальной арки, площади Согласия, Марсова поля, а также парка развлечений Диснейленд.

Украинские студенты на крупнейшем авиасалоне Ле Бурже 2019 в Париже

«Я невероятно довольна поездкой в Париж. Знаю, что многие ребята из нашей группы впервые побывали за границей. Здорово, что это не просто развлечение для туристов, хотя у нас была замечательная экскурсия по Парижу, а настоящая деловая поездка. Мы провели несколько дней в мире передовых авиационных технологий. Это профессиональный прорыв, переосмысление своего места в будущей профессии и постановка новых целей. Огромное спасибо за практическую инвестицию в наше будущее», – делится впечатлениями Юлия Леончук из киевского Национального авиационного университета.

Украинские студенты на крупнейшем авиасалоне Ле Бурже 2019 в Париже

Напомним, Фонд Бориса Колесникова проводил конкурс «Авиатор» восьмой раз. За это время проект объединил около 28 000 студентов технических и авиационных специальностей со всей Украины, 600 из них побывали на престижных мировых авиационных выставках в Лондоне и Париже, переняли передовой опыт и применяют эти знания в работе и учебе.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.