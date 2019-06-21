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Новости » Политика 21 июня, 2019, 18:03
Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС, – исследование

Если бы в ближайшее время состоялся референдум по поводу вступления Украины в НАТО или ЕС, то большинство украинцев проголосовали бы за вступление.

Об этом говорится в совместном опросе исследования центра «Социс» и КМУ, передает Украинская правда.

В частности, если бы вскоре состоялся опрос по поводу вступления в ЕС, то за вступление проголосовали бы 66,2%, а 19,3% проголосовали бы против.

Относительно НАТО, то 53,9% респондентов, что поддержат вступление в Альянс, а 29,5% проголосовали бы против.

Опрос проводился с 14 по 19 июня среди 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования не превышает +/-2,2%.
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2019-06-21 19:08 :27