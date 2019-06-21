Аналитик заметил «политическое проклятие» одного из кандидатов в Раду

Можно вспомнить уже многочисленные попытки Анатолия Гриценко баллотироваться то в Верховную Раду, то на пост президента. Все они были обречены на провал. Видимо, это такое политическое проклятие.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK пошутил руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков (CLAPRI) Михаил Дяденко.

По данным Центра «Социальный мониторинг», среди политиков, которых украинцы хотели бы видеть в Верховной Раде, первое место получил Анатолий Гриценко, пользуясь поддержкой 43% опрошенных.

Вместе с тем, по данным социологических опросов, его партия «Гражданская позиция» не сможет преодолеть проходной барьер во время будущих парламентских выборов.

«Видимо, это такое политическое проклятие господина Гриценко. Мы помним его неоднократные попытки баллотироваться. Все они были обречены на провал», – иронизирует аналитик.

Однако он нашел и более логичное объяснение таким результатам политической карьеры Анатолия Гриценко, которое связано с плохой работой его политтехнологов.

«Все дело в политтехнологах, которые работают с Анатолием Гриценко и «Гражданской позицией». Абсолютно невнятная избирательная кампания, лозунги, которые не касаются сердец украинцев. Поэтому мы и имеем такой результат», – пояснил Михаил Дяденко.

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