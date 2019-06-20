Злоупотребление антибиотиками может перечеркнуть столетия медицинских достижений, – ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 50% антибиотиков используются не по назначению, поэтому в мире продолжает распространяться устойчивость организма человека к антибиотикам.

Об этом сообщают Новости ООН.

«Сегодня устойчивость к антибиотикам продолжает стремительно распространяться по всему миру. По словам руководителя ВОЗ Тедроса Гэбрэесуса, антимикробная резистентность – одна из крупнейших проблем здравоохранения, которая грозит перечеркнуть целое столетие медицинских достижений», – говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, около 50% антибиотиков используются не по назначению.

«Чаще всего антибиотики прописывают для лечения вирусных инфекций, тогда как антибиотики помогают только в лечении бактериальных инфекций. Нередко медики также прописывают препараты широкого спектра действия, когда заболевание можно вылечить антибиотиком узкого спектра. В результате у пациентов развивается устойчивость к лекарствам», – отмечается в публикации.

В ВОЗ напоминают, что злоупотребление антибиотиками и их некорректное использование оборачивается распространением опасных резистентных бактерий.

«Эти бактерии вызывают, в частности, пневмонию, менингит, инфекции кровотока. Поскольку существующими антибиотиками лечить такие инфекции уже невозможно, пациенты требуют более дорогостоящего лечения и госпитализации», – отмечают в ВОЗ.

Сообщается, что во Всемирной организации здравоохранения представили новую классификацию антибиотиков. Их разделили на три группы: антибиотики, которые должны использоваться для лечения наиболее опасных и распространенных инфекций; антибиотики, которые всегда должны быть у медиков под рукой; антибиотики, которые следует держать «в резерве» и прописывать пациентам только в крайних случаях.

Специалисты отмечают, что использование антибиотиков из первой группы должно составлять 60 процентов от общего объема использования антимикробных препаратов – их прием не представляет серьезной угрозы для здоровья человека. Устойчивость к ним производится редко, поскольку это антибиотики узкого спектра действия.

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