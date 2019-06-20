Запуск энергорынка – в безопасном режиме: в USAID дали рекомендации Украине

USAID рекомендует запустить рынок электроэнергии 1 июля в безопасном режиме, что позволит обеспечить потребителям надежное снабжение электроэнергии надлежащего качества по приемлемым ценам.

Об этом говорится в рекомендациях USAID Проект Энергетической Безопасности по результатам проведенного 19 июня круглого стола по открытию оптового рынка электроэнергии, копия которых имеется в распоряжении издания «Украинские новости».

«Мы рекомендуем запустить рынок в «Безопасном режиме», чтобы ограничить риски. Безопасный режим поможет обеспечить надежное снабжение украинским потребителям электроэнергии надлежащего качества по приемлемым ценам», – отметил старший советник USAID по вопросам энергетики Шукру Богут.

Как говорится в рекомендациях USAID, функционирования рынка электроэнергии в безопасном режиме означает введение на переходный период определенных ограничений, чтобы минимизировать финансовые и технические риски. В частности, введение механизма спецобязательств для недопущения роста тарифов для бытовых потребителей, требование о торговле стандартизированными продуктами на базе прозрачной торговой платформы для электронных аукционов, четкие правила расчета и ценовые ограничения на двустороннем рынке и рынке на сутки вперед, совершенствование имеющихся систем учета и авансовых платежей за услуги балансировки, чтобы избежать рисков неплатежей.

В USAID отметили, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность его работы и уменьшит непредсказуемость ценообразования. Кроме того, поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.

Напомним, согласно принятого ВРУ Закона Украины «О рынке электрической энергии», новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019 г.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что с запуском нового рынка тарифы на электроэнергию для населения не вырастут.

Как сообщалось ранее, в Агентстве США по международному развитию (USAID) считают, что Украина должна своевременно ввести новый рынок электроэнергии.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.