«Вижу сексизм в моей «истории трех»: Баласинович организует женское движение

Если говорить о Верховной Раде и о 450 депутатов, большинство из которых – мужчины, то, вы знаете, сколько было скандалов с любовницами, сколько депутатов переписывались с ними в зале заседаний, и журналисты это фиксировали, но такой огласки не было. Поэтому я в своей истории откровенно вижу сексизм.

Об этом в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK заявила председатель Васильковского районного совета Наталья Баласинович.

Наталья Баласинович, комментируя скандальное видео, на котором она нецензурно высказывается в адрес собеседницы за кадром, объяснила, что видео было снято еще два года назад ее мужем, советником мэра Киева, в тот день, когда она обнаружила, что ее семья распалась, потому что у мужа есть любовница.

Также чиновница заявляет, что информация о том, якобы она не дает согласия на развод, не соответствует действительности. Наталья Баласинович возмущает и тот факт, что общество так бурно, да еще и в медийном пространстве обсуждает ее личную жизнь.

«Мой муж создал мне такой образ, которому я в реальной жизни не отвечаю. Да и разве никто никогда в эмоциональном состоянии не употребляет плохих слов? Все украинцы просто идеальные! Только я стала такой звездой. Все перестали обсуждать визит Зеленского в Берлин, перестали обсуждать состояние Меркель, но все обсуждают Наталью Баласинович», – отметила чиновница.

Наталья Баласинович говорит, что в этой ситуации она видит элементы сексизма.

«Если проговорить о Верховной Раде и о 450 депутатов, большинство из которых – мужчины, то вы знаете, сколько было скандалов с любовницами, сколько депутатов переписывались с ними в зале заседаний, и журналисты это фиксировали, но такой огласки не было. Я откровенно вижу в этом сексизм, потому что домашняя история цинично передана моим мужем Александру Дубинскому, который сегодня является кандидатом по нашему округу от партии «Слуга народа», – подчеркнула гостья программы.

Кроме этого, Баласинович рассказала, что после того, как ее домашнюю ссору политизировали и использовали для собственного пиара и для получения собственных рейтингов, она будет работать для того, чтобы такие истории не случались с другими женщинами.

«Думаю, я организую какое-то женское движение», – заявила председатель Васильковского районного совета.

Как известно, председателя Васильковского райсовета Киевской области Наталья Баласинович исключили из избирательного списка «Европейской солидарности». Баласинович объясняет, что самостоятельно принял такое решение, чтобы не портить репутацию партии скандалом, который касается исключительно ее семьи.

Также напомним, что из списка «Слуги народа» исключили уже как минимум 7 кандидатов.

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