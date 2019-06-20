Во Львове вандалы повредили памятник королю Данилу

19 июня, неравнодушные львовяне заметили, что памятник королю Данилу был поврежден.

Об этом в Facebook сообщил львововед и экскурсовод Иван Радковец.

«Если государственные органы и соответствующие правоохранительные службы не имеют возможности остановить этого вандализма то это сделает общество. Но «больно» будет не только преступникам», – написал Иван Радковец.

На опубликованных фотографиях заметно, что кто-то повредил уздечку коня короля Даниила. В комментариях люди пишут, что «пару дней назад кто-то там стрелял». Также выдвигают версию, что это, возможно, – коррозия металла.

Полная или частичная перепечатка текста без письменного согласия редакции ИА ZIK запрещена и будет считаться нарушением авторских прав

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.