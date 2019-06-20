В «Свободе» прогнозируют избрание «слишком пророссийского парламента»

Следующий парламент будет менее проукраинским и патриотичным. Он будет слишком пророссийским.

Такое мнение в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK высказал народный депутат Украины Михаил Головко.

«Следующий парламент будет менее проукраинским и патриотичным. Он будет слишком пророссийским. Реванш пророссийских сил, которые сегодня имеют достаточно высокий рейтинг, настраивает на то, что нас ожидает большая угроза. Есть угроза отмотки всех событий. В частности в вопросе декоммунизации, украинского языка, национальной безопасности и курса страны», – считает народный депутат.

Кроме этого, Головко предостерегает, что Украина может потерять все достижения, завоеванные во время Революции Достоинства, не став российской колонией.

Также действующий нардеп опасается, что в следующем парламенте может не быть сил, которые смогут противостоять пророссийскому реваншу.

«"Слуга народа" со своими "котами в мешке" и с теми кандидатами, которых не понятно где собирают и ищут, ничего не сможет сделать. Или наоборот, новые силы будут их сателлитами. Даже имея большинство, они смогут проигрывать более опытным политикам, которые будут ставить им ловушки.

А кто это сможет сделать? Вакарчук как "новое лицо"? Он уже был в политике, он ничего не сделал и решил, что петь выгоднее. Кто знает, может и в этот раз он так же решит. И разве он со своими певцами сможет остановить Бойко и всю эту пророссийскую банду? Конечно, что им этого не удастся сделать»,– убежден гость программы.

Поэтому, отметил нардеп Головко, украинские националисты сегодня отвергли собственные амбиции, интересы и объединились для того, чтобы завести фракцию националистов в парламент, «которая будет столпом, и которая не даст возможности промосковскому реваншу».

Напомним, по данным социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в течение 6-9 июня, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также сейчас преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа – По жизни» (10,4%), «Европейская Солидарность» (7,9%), «Батькивщина» (7,5%) и партия «Голос» (6,4%). Партию «Сила и честь» готовы поддержать 4,3%, «Радикальную партию» – 2,5%, партию «Гражданская позиция» – 2,4%, Рейтинг остальных политических сил – менее 2%.

Читайте больше новостей на тему: выборы

Читайте больше новости о: выборы

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.