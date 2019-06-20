В Киеве «заминировали» железнодорожный вокзал
В Киеве правоохранители закрыли здание железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании.
Как сообщает корреспондент Общественного, перекрыты входы в Центральный и Южный вокзалы.
Вместе с тем, пассажиров направляют к поездам через боковые подземные переходы.
На место происшествия приехали кинологи и пожарный грузовик Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В то же время, поезда курсируют без изменений в расписании.
Ранее 19 июня в Харькове в полицию поступило сообщение о заминировании 38 объектов города и области.
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