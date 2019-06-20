Умер журналист Комаров, избитый в Черкассах

Сегодня ночью, 20 июня, умер Вадим Комаров – журналист, которого жестоко избили в Черкассах.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. Со времени нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы», – сообщил Томиленко.

Он подчеркнул, что единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты, – именно профессиональная деятельность Комарова.

«Он был неудобным для многих местных политиков. Задавал неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, поднимал резонансные темы», – отметил председатель НСЖУ.

По его словам, физическая агрессия в отношении журналистов в Украине – на недопустимо высоком уровне, а системная безнаказанность провоцирует новые атаки.

«НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова. Продолжаем требовать реального, а не декларативного защиты прав украинских журналистов! Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией», – подчеркнул Томиленко.

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