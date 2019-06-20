Ученые спрогнозировали метановую катастрофу

В Новозеландском национальном институте исследований воды и атмосферы предрекли неминуемую метановую катастрофу.

Об этом сообщает Phys.org.

Специалисты из Веллингтона заметили ускоренный рост содержания метана в земной атмосфере. Проблема заключается в том, что в течение сотни лет одна молекула метана вызывает парниковый эффект в 28-36 раз больше, чем молекула углекислого газа.

Количество метана за период 2006-2017 год выросло с 1775 до 1850 частей на миллиард. Такой рост метана в атмосфере сводит на нет борьбу с глобальным потеплением путем сокращения выбросов углекислого газа. Увеличение концентрации метана компенсирует это снижение.

Ученые не знают почему концентрация метана настолько возросла. Они предполагают, что причиной может быть газ, выделяемый скотом при переваривании пищи или увеличение объемов сжигаемого ископаемого топлива.

Также отмечается, что повышение температуры мирового океана из-за глобального потепления спровоцирует выброс метана из водоемов.

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