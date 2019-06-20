Ученые доказали существование параллельной Вселенной

Ученые всего мира давно размышляют над весьма сложным и масштабным вопросом, в поисках ответа на который можно узнать сущность человеческого бытия. Исследователи считают, что наша Вселенная может быть всего лишь «зеркальным отражением» параллельного мира, состоящего из антиматерии и мчится в обратном направлении от Большого взрыва по шкале времени.

Об этом стало известно благодаря опубликованной статье в журнале Американского физического общества, сообщают Диалоги.

Естественно, теория, которую предложили ученые из Канады из Института теоретической физики, звучит как завязка фантастического романа, однако она помогает решить несколько парадоксов, которые пока в современной науке не имеют объяснения.

Так, пунктирная линия посередине – Большой взрыв; горизонтальные стрелки – шкала времени. Согласно новой модели, в момент Большого взрыва образовались две «симметричные» Вселенные. В одной – там, где мы живем, – время движется привычным нам образом, а другой – зеркальной – стало с такой же скоростью удаляться в прошлое.

Согласно принятой на сегодняшний день теории, вся наша Вселенная – пространство, время и масса/энергия – появилась в результате Большого взрыва, и с тех пор, то есть вот уже почти 14 млрд лет, расширяется и охлаждается. Из элементарных частиц постепенно образовались атомы, а уже из них – всем известное вещество, включая звезды и нас самих.

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