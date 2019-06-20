ЦИК приняла постановление о расходах для подготовки внеочередных выборов

Центральная избирательная комиссия в связи с рассмотрением Конституционным судом дела относительно конституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады приняла постановление относительно осуществления ОИК расходов, связанных с подготовкой и проведением внеочередных парламентских выборов.

Об этом рассказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время выступления на учебном семинаре-совещании с главными бухгалтерами окружных избирательных комиссий по вопросам финансового и материально-технического обеспечения подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

«Председатель Комиссии проинформировала участников мероприятия, что в связи с рассмотрением дела относительно конституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов в Конституционном суде, ЦИК приняла постановление относительно осуществления ОИК расходов, связанных с подготовкой и проведением внеочередных выборов народных депутатов Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно этого решения ЦИК, с целью обеспечения законного, целевого и рационального использования средств госбюджета, выделенных на подготовку и проведение указанных выборов в период до принятия Конституционным судом решения по результатам рассмотрения указанного дела окружные избирательные комиссии обязаны осуществлять расходы только в рамках обеспечения деятельности самих ОИК.

Одновременно Слипачук отметила, что по поводу обеспечения деятельности участковых избирательных комиссий будет принято отдельное постановление ЦИК, которое, по ее словам, должно появиться сразу после принятия решения Конституционным судом.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что окружные избирательные комиссии уже сейчас должны проводить определенную подготовку как к финансированию УИК, так и проведению соответствующих процедур по закупке товаров и услуг.

«При этом подготовительная работа должна быть организована как можно скорее и тщательнее. Чтобы в случае положительного решения Конституционного суда комиссии сразу могли, так сказать, запустить процесс обеспечения деятельности УИК. А с тем – подготовить и провести нынешние выборы достойно, качественно, точно и в соответствии с действующим законодательством», – обратился к главным бухгалтерам ОИК Радченко.

Вместе с тем, в течение учебного семинара-совещания директор Департамента консолидированной отчетности Государственной казначейской службы Галина Шамрай и заместитель директора Департамента методологии по обслуживанию бюджетов, бухгалтерского учета, отчетности и развития Госказначейства Наталья Боцман подробно ознакомили участников мероприятия с порядком обслуживания окружных избирательных комиссий в органах Государственной казначейской службы и основными требованиями к финансовой и бюджетной отчетности.

Об организации и проведении ревизий использования средств государственного бюджета Украины, выделяемых на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов, межрегиональными территориальными органами Государственной аудиторской службы Украины рассказал главный государственный аудитор Департамента контроля органов власти, обороны, правоохранительных органов и местных бюджетов Государственной аудиторской службы Украины Иван Емельянов.

В свою очередь руководители профильных структурных подразделений секретариата Комиссии проинформировали главных бухгалтеров ОИК про финансовое и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения нынешних выборов, организацию бухгалтерского учета избирательных комиссий, а также контроль за правильным использованием средств государственного бюджета.

Отдельное внимание во время мероприятия обращалось на порядок закупки окружными избирательными комиссиями за бюджетные средства товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины. Ведь в этом году публичные закупки как на уровне ЦИК, так и ОИК осуществляются впервые. Поэтому у участников семинара-совещания накопилось немало вопросов и замечаний по указанной тематике.

Также обсуждались составляющие статей единой сметы расходов ОИК и вопросы использования комиссиями избирательных ящиков и других материальных ценностей в течение избирательного процесса.

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.