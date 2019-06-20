Цена золота в мире выросла до своего максимума за последние пять лет

Мировые цены на золото в четверг, 20 июня, подскочили до максимального за последние 5 лет значения – 1381,94 доллара за унцию (28,34 грамма).

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на результаты рыночных торгов, пишет Громадське.

Так рынок реагирует на ожидания относительно дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы США (американский аналог Нацбанка).

Отметим, что 18-19 июня 2019 года ФРС сделала ряд заявлений, которые свидетельствуют о возможном снижении учетной ставки в ближайшее время. Это привело к ослаблению американского доллара и к росту стоимости золота.

Кроме этого, на рост стоимости золота влияет торговая война между США и Китаем: инвесторы ищу возможность вкладывать средства с минимальным риском, поэтому растет спрос на драгоценные металлы.

Напомним, что в 2018 году в мире продали рекордное за последние 50 лет количество золота – 651,5 тонн.

Ранее в России заявляли, что начнут сокращать расчеты в долларах из-за опасения введения санкций США.

В июле 2018 года Россия пополнила свои золотовалютные резервы 26 тоннами золота.

Увеличением своих резервов в золоте Россия пытается минимизировать потенциальный финансовый ущерб от введения более жестких санкций США, которые, в частности, могут касаться расчетов РФ американскими долларами.

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