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Новости » Политика 20 июня, 2019, 14:47
Супрун заявила, что нардепы хотят оставить Феофанию больницей «для своих»

Народные депутаты в бюджетном комитете ВР поддержали законопроект, которым предусмотрено оставить лечебное учреждение Феофания и заведения НАМНУ недоступными для обычных граждан.

Об этом написала в Twitter и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Хотят оставить Феофанию и заведения НАМНУ для «своих»! Ищейкин, Молоток, Крулько и ко в бюджетном комитете (Верховной Рады – ред.) поддержали законопроект, который оставит те учреждения недоступными для обычных граждан», – говорится в сообщении.

Супрун подчеркнула, что «украинцы сами должны выбирать, где лечиться, а не депутаты».
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Феофанияновости Украиныновости политикиУльяна Супрун
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2019-06-20 15:03 :16