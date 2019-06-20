Супрун заявила, что нардепы хотят оставить Феофанию больницей «для своих»

Народные депутаты в бюджетном комитете ВР поддержали законопроект, которым предусмотрено оставить лечебное учреждение Феофания и заведения НАМНУ недоступными для обычных граждан.

Об этом написала в Twitter и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Хотят оставить Феофанию и заведения НАМНУ для «своих»! Ищейкин, Молоток, Крулько и ко в бюджетном комитете (Верховной Рады – ред.) поддержали законопроект, который оставит те учреждения недоступными для обычных граждан», – говорится в сообщении.

Супрун подчеркнула, что «украинцы сами должны выбирать, где лечиться, а не депутаты».

Хотят оставить Феофанию и заведения НАМНУ для “своих”! Ищейкин, Молоток, Крулько и ко в бюджетном комитете @verkhovna_rada поддержали законопроект, который оставит те учреждения недоступными для обычных граждан. Украинцы сами должны выбирать, где лечиться, а не депутаты. — Ульяна Супрун (@usuprun) June 19, 2019

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