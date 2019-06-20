Снижение тарифов и «Роттердам-»: Эксперт проанализировала выполнение обещаний Зеленским

Еще во время предвыборной кампании команда Владимира Зеленского декларировала снижение тарифов. Однако, здесь надо понимать, что цена на такие услуги зависит от международных обязательств, которые Украина вынуждена выполнять.

Такое мнение в эфире телемарафона «30 дней президента Зеленского» на телеканале ZIK высказала основательница ГО «Независимый центр анализа политики» Алена Гурковская.

Комментируя выполнение обещаний Владимиром Зеленским, она подчеркнула: вопрос снижения тарифов действительно не входит в полномочия президента. Хотя и согласилась, что это компетенция его команды.

«Еще когда была президентская кампания его команда декларировала, что будет снижение тарифов и экономически жить станет легче. Но относительно этого обещания должны понимать: есть и международные обязательства, которые должны выполнять. В том числе – перед МВФ», – подчеркнула Гурковская.

Она отметила: в обязательствах, взятых на себя Украиной, указана одинаковая цена для предприятий и частных лиц.

Кроме того, еще одним обещанием, на которое обратила внимание эксперт, является внедрение энергорынка.

«Нам обещали, что энергорынок запустится уже с этого года, однако пока в законопроекте, который «переводил» «Роттердам+» в «Роттердам-», сказано, что запуск энергорынка будет происходить с 1 июля 2020 года. Это очень важная деталь в демополизации всей структуры, должны на это обращать внимание», – рассказала Алена Гурковская.

Как сообщалось ранее, представитель президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский нигде напрямую не обещал снижения тарифов на коммунальные услуги для населения.

Читайте больше новостей на тему: Зеленский

Читайте больше новости о: Владимир Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.