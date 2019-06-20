«Слуга народа» и «Оппозиционная платформа – За життя» – лидеры парламентских гонок, – западные социологи

Партии «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа – За життя» – уверенные лидеры на выборах в Верховную Раду. Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Russia Research Institute, Бельгия), информирует 112 Украина.

По результатам опроса, проведенного 17-18 июня 2019 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, шансы на прохождение в следующий состав украинского парламента получили бы такие партии: «Слуга народа» Дмитрия Разумкова (43,9%), «Оппозиционная платформа – За життя «Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (12,9%),» Батькивщина «Юлии Тимошенко (7,9%),» Голос «Святослава Вакарчука (6,3%)» и Европейская солидарность «Петра Порошенко (6,1%).

Другие политические партии, в частности, Радикальная партия Олега Ляшко (3,8%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (3,2%), ВО «Свобода» Олега Тягнибока, Андрея Билецкого и Дмитрия Яроша (2,6 %), «Оппозиционный блок – Партия мира и развития» Евгения Мураева, Александра Вилкула и Вадима Новинского (1,7%) и др. имеют меньшие шансы на прохождение в парламент.

Также эксперты обратили внимание на такие тенденции нового политического сезона в Украине, нашли подтверждение в результатах социсследования.

Первые решения президента Украины Владимира Зеленского, который баллотировался на пост главы государства от партии «Слуга народа», не пошли на пользу самой партии, которую на данный момент возглавляет Дмитрий Разумков.

Несмотря на ребрендинг, «Европейская солидарность» во главе с экс-президентом Петром Порошенко не увеличила свои рейтинги. Наоборот, «ЕС», которая была раньше «Блоком Петра Порошенко», теряет популярность.

В свою очередь, «Оппозиционная платформа – За життя» резко нарастила уровень поддержки населения через проведение съезда и очередного визита своих лидеров в РФ. При этом рейтинг «Оппозиционного блока – Партии мира и развития» снизился на фоне разговоров об объединении с «Оппозиционной платформой – За життя», которого в итоге не произошло.

Значительное количество респондентов, которые выбрали вариант «другая партия» при наличии в вопросе фактически всех значимых политических проектов, объясняется желанием видеть в украинском парламенте кого-то из известных им местных политиков и лидеров мнения своего региона.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Russia Research Institute, Бельгия) в течение 17-18 июня 2019 года. Общее количество респондентов – 2018 человек. Метод опроса – комбинированные интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.