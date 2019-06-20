live
Aнонси
Анонс програми Стежками війни: Ліцензія на війну - 20.06.19, о 23.50
Анонс програми Стежками війни: Ліцензія на війну - 20.06.19, о 23.50
20 июня, четверг
Юрій Михальчишин, політик у програмі «Hard з Влащенко» 21.06.19 о 20:05
Юрій Михальчишин, політик у програмі «Hard з Влащенко» 21.06.19 о 20:05
21 июня, пятница
Екологія, зброя, вибори: Україна в оточенні загроз. Ток-шоу “Народ проти”, 21.06.19 о 21:15
Екологія, зброя, вибори: Україна в оточенні загроз. Ток-шоу “Народ проти”, 21.06.19 о 21:15
21 июня, пятница
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 20 июня, 2019, 17:38
Садового застукали на пиаре в киевском метро

Лидера «Самопомощи» и мэра Львова Андрея Садового заметили в киевской подземке. Политик проехался в столичном метро, как обычный житель города. И все бы ничего, но рядом с ним находился фотограф, который фиксировал каждый шаг «выхода в народ» Садового.

Об этом пишут пользователи социальных сетей, информирует Страна.

Андрій Садовий
Андрей Садовый

«Еду в метро. Едет Садовой в вагоне. И фотограф со стороны фоткает «визит к народу», а он якобы не замечает. Это так печально выглядело. Дешевая акция перед выборами», – сообщает пользователь Elizabeth Ananian в своей истории на Facebook.

Отметим, что пользователь с таким именем является членом команды Зеленского, который славится не менее эпатажными «выходами в народ», а именно фразами «я вам ничего не должен» или бегством от людей через фонтан.

Скрін з Фейсбук-сторінки
Скрин с Фейсбук-страницы
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Андрей СадовыйКиевновости Украиныновости политикиметро
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-20 21:46 :09