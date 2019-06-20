Садового застукали на пиаре в киевском метро

Лидера «Самопомощи» и мэра Львова Андрея Садового заметили в киевской подземке. Политик проехался в столичном метро, как обычный житель города. И все бы ничего, но рядом с ним находился фотограф, который фиксировал каждый шаг «выхода в народ» Садового.

Об этом пишут пользователи социальных сетей, информирует Страна.

Андрей Садовый

«Еду в метро. Едет Садовой в вагоне. И фотограф со стороны фоткает «визит к народу», а он якобы не замечает. Это так печально выглядело. Дешевая акция перед выборами», – сообщает пользователь Elizabeth Ananian в своей истории на Facebook.

Отметим, что пользователь с таким именем является членом команды Зеленского, который славится не менее эпатажными «выходами в народ», а именно фразами «я вам ничего не должен» или бегством от людей через фонтан.

Скрин с Фейсбук-страницы

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