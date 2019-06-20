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Новости » Политика 20 июня, 2019, 14:05
Саакашвили «подколол» Зеленского в Одессе

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили «подколол» президента Владимира Зеленского, устроившего купание в фонтане Мариуполя.

Соответствующее видео Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.

«В Мариуполе, конечно, фонтаны хороши, но в Одессе не хуже!» – подписал кадры он.

На кадрах можно увидеть Саакашвили, который бегает среди струй фонтана, попадая в одну из них.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь Донецкой области освежился в городском фонтане. За президентом в фонтан забежали и его сопровождающие.

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ОдессаМариупольВладимир ЗеленскийМихаил Саакашвилиновости Украиныновости политики
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2019-06-20 15:04 :25