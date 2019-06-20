«Президент сможет разгонять Раду каждый день»: политконсультант предостерег относительно решения о выборах

Решение Конституционного Суда относительно указа Президента о роспуске Парламента откроет ящик Пандоры. Если признать указ конституционным, тогда все, что было принято правительством Гройсмана и Радой, нелегитимно. А если наоборот, тогда можно обвинить нового президента в попытке узурпации власти.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политический консультант Михаил Чаплыга.

Господин Чаплыга считает, что независимо от того, признает или не признает Конституционный Суд указ Президента о роспуске Парламента, это создаст неоднозначную ситуацию.

«Если признать, что указ конституционный, то в таком случае неконституционный Гройсман и все, что было принято его правительством и законы, которые были проголосованы в Раде. А если признать, что указ неконституционный, тогда получается, что можно обвинить нового президента в попытке узурпации власти. Это откроет ящик Пандоры», – отметил политический консультант.

Также, по его словам, институт парламента имеет предохранители в виде Конституционного Суда, которые делают невозможным превышение полномочий президента. И не важно, какая у него фамилия. Но если не придерживаться их решений, президент сможет разгонять Раду каждый день. Поэтому, по его мнению, если следовать за призывами и сломать предохранитель, он перестанет действовать в следующий раз, даже если украинцам будет очень нравиться состав парламента.

«Люди, которые кричат о необходимости выборов, не важно, что решит суд, должны хорошо подумать. Вопрос в следующем: мы против состава или самого парламента как учреждения? Допустим, если завтра все изменится, и мы будем любить парламент и ненавидеть президента. Но если мы уже один раз переступили через это, то в дальнейшем это уже не будет иметь веса. Можно быть против состава парламента, но нельзя быть против институции», – убежден Чаплыга.

Напомним, Большая палата Конституционного Суда начала 10 июня рассмотрение представления народных депутатов относительно конституционности Указа Президента о роспуске Верховной Рады в форме устного слушания. В открытой части заседания выступил Президент Владимир Зеленский. В тот же день КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела. Судьей-докладчиком по этому делу выступает Виктор Кривенко.

18 июня Большая палата Конституционного Суда продолжила рассмотрение дела относительно конституционности Указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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