«Позор! Жуков – палач!» – активисты отреагировали на незаконное переименование проспекта в Харькове

С самого утра здание горсовета Харькова под усиленной охраной: десятки бойцов Нацгвардии и полицейских, а также спецназовцы. На пикет против переименования проспекта Петра Григоренко в честь Георгия Жукова к мэрии пришло около двухсот горожан.

Об этом говорится в программе «Первые о главном» на телеканале ZIK.

В руках активисты держали большого баннера «Стоп реванш», а также плакаты с надписями «Жуков – палач» и «Жуков – не маршал победы, а маршал смерти».

«Харьков – город, который благодаря патриотам устоял. И сейчас здесь пытаются сделать какую-то Харьковскую народную республику», – говорит участница акции протеста Ярина Чаговец.

«В городе есть множество других проблем, на которые стоит потратить деньги», – добавляет участник акции протеста Андрей Киселев.

Во время сессии некоторые харьковские депутаты и активисты выступили с требованием снять вопрос переименования проспекта с повестки дня. И предлагали провести общественные слушания, чтобы услышать мнение всех харьковчан.

Однако мэр отметил, что жизнь и деятельность Жукова связанные с изгнанием нацистских оккупантов из Украины, поэтому его имя имеет право быть на карте города. А вот в честь Петра Григоренко депутаты горсовета и назвали другую улицу в центре города.

«Я арбитр этой ситуации. За то, чтобы вернуть историческое название, собралось 50 тысяч голосов, а против, кажется, 5056», – говорит мэр города Геннадий Кернес.

Пикетчики, которые пришли к мэрии, ее встретили решение криками: «Ганьба!». Они подчеркнули, что будут обжаловать решение в суде.

«Вручную мы собрали более пяти тысяч подписей, но нас не захотели выслушать в горсовете, мол, решение уже принято. Однако, мы будем отстаивать украинский Харьков, чтобы предотвратить реванш. Мы точно знаем: переименование – незаконное, поэтому будем блокировать дело законным путем», – отмечает участник акции Семен Соха.

В Кабмине такой вердикт горсовета уже назвали незаконным.

«Мы, Кабинет Министров, должны обратиться к депутатам горсовета Кернеса с просьбой отменить незаконное решение», – комментирует вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Споры относительно переименования проспекта в Харькове продолжаются уже более месяца. В начале мая соответствующая петиция появилась на сайте горсовета, впоследствии ее поддержал мэр.

В Харькове не раз устраивали акции протеста. В начале июня одна из них завершилась столкновениями у бюста Жукова, а потом его свержением. Памятник Кернес пообещал восстановить за счет народных депутатов-единомышленников.

Напомним, в Харькове полиция проводит обыски у проукраинских активистов.

Лидия Пугач, «Первые о главном»

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